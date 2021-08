Energy Vault gibt eine Finanzierungsrunde der Serie C über 100 Millionen USD bekannt

Energy Vault (das „Unternehmen“), der Entwickler von auf Schwerkraft basierenden, netzbasierten Energiespeicherlösungen mit seiner proprietären Technologie, gab heute eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen USD bekannt. Die Investition wird vom bestehenden Investor Prime Movers Lab geleitet, mit zusätzlicher Beteiligung anderer bestehender Investoren, darunter SoftBank Vision Fund, Saudi Aramco Energy Ventures, Helena und Idealab X. Zusätzlich wird die Serie-C-Finanzierung von neuen Investoren getragen, darunter Pickering Energy Partners über seinen Energy Equity Opportunity Fund, SailingStone Global Energy Transition, A.T. Gekko, Crexa Capital Advisors LLC, Green Storage Solutions Venture I LLC, und Gordon Crawford.

Energy Vault - Commercial Demonstration Unit (Photo: Business Wire)

Goldman Sachs und Stifel waren als Finanzberater bei der Transaktion tätig.

Das eingeworbene Kapital wird für die Umsetzung der Wachstumspläne des Unternehmens genutzt, um den Einsatz der innovativen EVx-Plattform auf mehreren Kontinenten voranzutreiben, einschließlich der Abwicklung einer umfangreichen Pipeline von Kundenverträgen in den USA, im Nahen Osten, in Europa und Australien. Die Bereitstellung wird im vierten Quartal 2021 in den USA beginnen und soll im Laufe des Jahres 2022 weltweit ausgeweitet werden.

Das System von Energy Vault ist kosteneffizient, zuverlässig, absolut betriebssicher und umweltverträglich und wird über eine stark lokal ausgerichtete Lieferkette bereitgestellt, die die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort und den wirtschaftlichen Einfluss maximiert – alles auf der Grundlage modernster Materialwissenschaft und proprietärer Softwaretechnologien. Die Integration dieser fortschrittlichen Technologien mit der klassischen Schwerkraftphysik ermöglicht es dem Unternehmen, einen großen, ungedeckten Bedarf an Energiespeicherlösungen zu decken, die das schwankende Angebot an erneuerbaren Energien im Versorgungsbereich steuern, um bei Bedarf abrufbare Energie zu liefern und so eine breitere Marktakzeptanz von erneuerbaren Energiequellen zu fördern.