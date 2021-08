Deutschland - Guten Morgen Bericht

Die deutschen Standardwerte liegen nach einem schleppendem Beginn im freundlichen Terrain. Händler rechnen allerdings aufgrund des großen Verfalltermins am Terminmarkt mit einem überwiegend technisch geprägten Verlauf. Auch an der Wall Street verfallen am heutigen Freitag zahlreiche Optionen auf Aktien und Indizes. Die Aktien der Deutschen Bank regieren zunächst nur verhalten auf die Meldungen über den Verkauf von Bankers Trust Australia an die amerikanische Versicherungsgruppe Principal Financial Group. Auch am Rentenmarkt ist kaum Bewegung festzustellen, während der Euro im frühen Handel deutlicher an Boden verliert.

Unternehmen:

Die DEUTSCHE BANK hat heute Berichte über den Verkauf von Bankers Trust Australia bestätigt. Das Unternehmen teilte in Sydney mit, der Kaufpreis betrage 2,1 Milliarden Australische Dollar. Der Verkaufserlös werde jedoch insgesamt 3,3 Milliarden Australische Dollar übersteigen, wenn man neben dem Verkaufspreis auch die Schulddividende für die akkumulierten Rücklagen hinzunehme. Käufer ist die amerikanische Versicherungsgruppe Principal Financial Group.

Aktueller Kurs: 54,75 Euro ( +0,48)

CREATON nimmt die Prognose für 1999 leicht zurück. Das Unternehme teilte am Morgen mit, daß man voraussichtlich einen um 5 Prozent niedrigeren Konzernumsatz als im Vorjahr erzielen werde. 1998 hatte der Umsatz bei 313 Millionen DM gelegen. Das Ergebnis werde aus heutiger Sicht ebenfalls unter Vorjahresniveau liegen. Im letzten Jahr hatte das Unternehmen ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 35,8 Millionen DM erzielt. Ursprünglich war Creaton für 1999 von gegenüber 1998 stabilen Umsatz- und Ergebniswerten ausgegangen. Als wesentliche Gründe werden vom Vorstand der im laufenden Jahr nicht wiederholbare Abbau von hohen Lagerbeständen der 1998 neu erworbenen Tochtergesellschaft Ströher genannt. Außerdem werde sich der erwartete Positiveffekt aus dem Start des neuen Werkes III am thüringischen Standort Grossengottern aufgrund technischer Probelem verzögern. Bemerkbar mache sich weiterhin der harte Winter, der die gesamte Branche Anfang 1999 massiv beeinträchtigt habe. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres lag der Konzernumsatz mit 98,2 Millionen DM um 6,9 Prozent unter dem Niveau des vergleichbaren Vorjahreszeitraums

Aktueller Kurs: 20,99 Euro ( -1,27)

Termine:

10:00 Haltern - Wasag Chemie AG, HV

10:00 Düsseldorf - Gerrersheimer Glas AG, HV

10:30 München - Münchener Rück, Bilanz-PK

10:30 Köln - Rhenag Rheinische Energie AG, HV

10:30 München - Creaton, HV

10:30 München - Intertainment, Bilanz-PK

10:30 München - Contigas Deutsche Energie-AG, HV

11:00 München - Baader Wertpapierhandelsbank, HV

11:00 Nürnberg - TA Triumph-Adler, HV

11:00 Düsseldorf - Jagenberg AG, HV

11:00 Wuppertal - Quante AG, HV

11:00 Lübeck - Drägerwerke, HV

11:30 Hannover - Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, HV