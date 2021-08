Den letzten markanten Höhepunkt markierte Wells Fargo bei 65,93 US-Dollar zu Beginn des Jahres 2018 und schwenke anschließend in einen Abwärtstrend ein. Dieser führte zu Kursverlusten auf 20,76 US-Dollar bis ins vierte Quartal 2020, nur wenig später startete eine ungeahnt steile Rallye und brachte bis Mai dieses Jahres Kursgewinne an den Abwärtstrend hervor. Im Sommer kam es schließlich zu einem Ausbruch darüber und damit einhergehendem Kaufsignal.

Bullen weiter am Ball

Durch den Kursanstieg über das Niveau von grob 47,00 US-Dollar hat sich die Wells Fargo-Aktie im weiteren Verlauf nun Kurspotenzial an 52,42 sowie darüber ein 54,75 US-Dollar erarbeitet. Eine überschießende Welle könnte an das Projektionsziel gelegen um 58,65 US-Dollar ohne größere Rücksetzer aufwärts reichen. Ein Kursrutsch unter 45,00 US-Dollar wäre jedoch eine Offenbarung der Bären, Abschläge auf 41,47 US-Dollar und darunter den EMA 200 bei 38,93 US-Dollar blieben in diesem Szenario nicht aus.