Die erste öffentliche grüne Wasserstofftankstelle für Busse, PKW und LKW geht in Niebüll in den offiziellen Betrieb (FOTO)

Reußenköge/ Niebüll (ots) - Am heutigen Donnerstag nimmt dieWasserstofftankstelle im nordfriesischen Niebüll offiziell ihren Betrieb auf.Das Besondere: Der Wasserstoff wird regional und klimaneutral produziert und fürprivate PKW, LKW und den öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung gestellt. Das istbisher in Deutschland einmalig. Zur feierlichen Eröffnung begrüßte Ove Petersen,Mitgründer und CEO der GP JOULE-Gruppe, und André Steinau, Geschäftsführer derProjektgesellschaft eFarming GmbH & Co. KG, zahlreiche Gäste aus der Region.Grußworte sprachen die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Nordfriesland,Astrid Damerow, der Kreispräsident Manfred Uekermann und der Bürgervorsteher derStadt Niebüll, Uwe Christiansen. Der Bundesminister für Verkehr und digitaleInfrastruktur, Andreas Scheuer, übermittelte in einer Videobotschaft seineGlückwünsche."Wasserstoff ist unsichtbar und flüchtig", begann der Verkehrsminister seineWorte. Gut erkennbar hingegen seien die starken Ideen und Projekte rund um das"Element Nummer 1". "So wie in Nordfriesland, wo eFarm Maßstäbe setzt und vieleMenschen begeistert." Im Sommer 2020, zur Einweihung desWasserstoff-Produktionsstandortes in Bosbüll, war er bereits Gast gewesen.Besonders beeindrucke ihn der ganzheitliche Ansatz, dass bei eFarm von derProduktion über die Verbreitung bis zur Antriebstechnologie und Flottennutzungalles abgedeckt werde. "Ich hoffe sehr, dass der nordfriesische Pioniergeist,Ihre Begeisterung und Innovationfreude auf viele andere Regionen, Unternehmenund Projekte abfärben."eFarm - Vorbild für regionale, grüne WasserstoffwirtschaftTatsächlich ist das Projekt schon im Alltag angekommen. Zwei mit Wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenbusse sind bereits seit Mai im Linienverkehr inNordfriesland im Einsatz. Eine zweite Wasserstofftankstelle in Husum ist imProbebetrieb und wird am 13. September für die Öffentlichkeit freigegeben.Tankstellen und Busse sind Teil des Verbundprojekts eFarm, an dem insgesamt 20Gesellschafter aus dem Norden beteiligt sind. Die Energie für dieWasserstofferzeugung stammt aus Windparks im Norden Schleswig-Holsteins. Direktvor Ort erzeugen Elektrolyseure mit dem Windstrom klimaneutralen Wasserstoff.Dieser wird an den beiden öffentlichen Tankstellen in Niebüll und Husumverkauft. Die lokale Verknüpfung von Erzeugung und Verbrauch sowie die Kopplungder Sektoren Strom, Mobilität und Wärme sind die Grundgedanken von eFarm."Aus Erneuerbaren Energien produzieren und vertreiben wir ab jetzt unter anderemTreibstoff für die Mobilität in Nordfriesland. Das hat es meines Wissens nochnicht gegeben. Wir können mit eFarm heute schon etwa 1.200.000 Liter Diesel pro