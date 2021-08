„Hello again“

Als der real existierende Sozialismus in Form der DDR noch direkt vor der Haustür lag, waren die Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung und Leistungsfähigkeit beider Systeme noch so offensichtlich, dass niemand bei klarem Verstand auf die Idee gekommen wäre, diese zu leugnen. ­Heute, mehr als eine Generation später, sind die Lieferengpässe und technologische Rückständigkeit von VEB Sachsenring (Trabant & Co.) dagegen längst in geschichtsvergessener (N)Ostalgie verblasst. Erhalten …