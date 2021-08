Rostock (ots) - Der Digitalversicherer hepster (

https://business.hepster.com/messe_termine_de ) wird seine vielfältigen

Versicherungslösungen und Kooperationsansätze auf der diesjährigen EUROBIKE und

der IAA Mobility vorstellen. Gleichzeitig unterstützt hepster als Sponsor die 2.

Nationale Radlogistik-Konferenz. Besucher und Aussteller können sich vor Ort

persönlich von hepsters digitalen Lösungen überzeugen. Das Highlight: Dank eines

neuen Features können sich Interessierte direkt vor Ort als Partner

registrieren.



Neue Mobilität digital absichern - jetzt schon mit Vollgas in die Bike-Saison

2022





Im Fokus der diesjährigen Messen stehen weiterhin neue Lösungen, Innovationenund Produkttrends, rund um das allzeit viel diskutierte Thema Mobilität. Vordiesem Hintergrund will auch hepster seine digitalen Versicherungslösungen fürneue Mobilitätsangebote präsentieren. Neben seinen leistungsstarkenVersicherungen für Fahrräder, E-Bikes und Lastenräder fokussiert sich hepsterauf seine erfolgsversprechenden Kooperationsmöglichkeiten - ob für Hersteller,Händler, Online-Shops oder Service-Anbieter in den Bereichen Vermietung, Verleihund Leasing."Die gesamte Infrastruktur von hepster ist dank unserer API-basierten Plattformso aufgebaut, dass wir für jedes Geschäftsmodell nahtlos die passendeVersicherungslösung bieten können", so Fabian Pöhnert, Head of B2B Sales vonhepster. "In den nächsten Wochen werden wir unsere vielfältigen Produkte einembreiten Publikum präsentieren können. Solche Events bieten für uns genau denAustausch, um neue Ideen und Ansätze rund um New Mobility greifbar zu erlebenund zu entdecken - die richtige Absicherung solcher Mobilitätslösungen gehörtfür uns einfach dazu."Auf der EUROBIKE und IAA im hepster-Gepäck: SUSHI Bikes und citkarVersicherungen sind dennoch in den Köpfen vieler weiterhin mit kompliziertenAnträgen und undurchsichtigen Dokumenten verbunden. hepster beweist mit seinemAPI-basierten Ansatz das Gegenteil und sichert sich für die EUROBIKE und die IAAdie Unterstützung seiner Partner. Fabian Pöhnert ergänzt: "DigitaleVersicherungen sind heutzutage alles andere als kompliziert. Davon sind auchunsere Partner überzeugt und daher freuen wir uns, dass wir auf der EUROBIKE mitSUSHI Bikes und auf der IAA Mobility mit citkar zwei Partner dabeihaben, dienicht nur von unsren Lösungen überzeugt sind, sondern auch zeigen, wie einfachhepster das Thema Versicherungen gestaltet.Für hepster sind die Messen der krönende Abschluss einer starken Saison, dennauch in diesem Jahr verzeichnet das Rostocker InsurTech ein kontinuierliches