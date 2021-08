Rubean erlöst 2,3 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung

Die m:access-notierte Rubean AG meldet den Abschluss der im Juni beschlossenen Kapitalerhöhung. Es seien 185.102 neue Aktien zu einem Ausgabepreis von jeweils 12,50 Euro ausgegeben worden, so das Münchener Unternehmen. „Das Grundkapital des Unternehmens erhöht sich von 1.815.000 Euro auf 2.000.102 Euro”, meldet Rubean.Mit dem Emissionserlös von 2,3 Millionen Euro will man weitere Investitionen in die eigene Soft-POS-Lösung ...