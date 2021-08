Berlin / Bern (ots) - Der eingesetzte Liquidator der Envion AG (Baar, Kanton

Zug), Pablo Duc (Wenger Plattner) sieht sich schwerer Kritik an seiner

Amtsführung ausgesetzt. Investoren und die Gründer der Envion AG kritisieren

explodierende und vermeidbare Kosten der Liquidation zu Lasten der Anleger. Eine

große Anzahl derjenigen, die sich aus der Masse der 37.000 geschädigten

Investoren bei der Liquidation angemeldet hatten, fordert vom Schweizer

Liquidationsgericht nun eine strengere Aufsicht über Liquidator Pablo Duc.



Die Investoren verweisen auf die enormen Kosten, die der Liquidator der Envion

AG in seinen Berichten geltend macht. Sie betragen inzwischen rund 2 Mio. CHF.

Davon gingen ganze 1,021 Mio. CHF an den Konkursverwalter selbst. Allein die

nach Ansicht der Investoren vermeidbaren Negativzinsen bei der Bank, bei der der

Insolvenzverwalter die Investorengelder verwahrt, betrugen 640.062,45 CHF (Stand

1.3.2021). Insgesamt kalkuliert der Liquidator mit Kosten von 8,2 Millionen CHF.







Envion hat so gut wie keine operative Tätigkeit entfaltet, weil Ex-CEO Matthias

Woestmann sie unmittelbar nach dem ICO gestoppt hat. Eigentlich muss der

Liquidator nur die Investoren mit ihrem Investment abwickeln. Das könnte schnell

und kostengünstig erfolgen", sagte Michael Luckow, Sprecher der Gründergruppe

von Envion.



Laut Michael Luckow hätte Liquidator Pablo Duc nur die Dienstleister, die damals

von der Envion für die Abwicklung der Transaktionen mit den Investoren

beauftragt waren, kontaktieren müssen. Diese Dienstleister verfügen über das

Know-how, die notwendigen Informationen aufzubereiten. Nach Einschätzung der

Gründer hätte das maximal ein Zehntel der vom Liquidator angepeilten Summe

gekostet . Die Gründer boten dem Liquidator sogar an, bei der Einbindung der

ehemaligen Envion-Dienstleister zu helfen, damit sie die technische

Infrastruktur (Datenbanken etc.) für eine schnelle, kostengünstige Liquidation

bereitstellen. Der Liquidator hat dieses Angebot nie angenommen - zum Schaden

der Investoren.



Stattdessen beauftragte der Liquidator externe Unternehmen, die ihm die

Anleger-Informationen aufbereiten und die dazu notwendige Software, die

großenteils bereits existiert, erstellen sollen. Für die geschädigten Investoren

ein teures und langwieriges Unterfangen.



Zudem führt Liquidator teure und unnötige Gerichtsverfahren. In einem dieser

Verfahren ließ der Liquidator in den letzten Tagen ohne erkennbaren Sinn Euro in Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Die hohen Liquidationskosten von Pablo Duc sind für uns nicht nachvollziehbar.Envion hat so gut wie keine operative Tätigkeit entfaltet, weil Ex-CEO MatthiasWoestmann sie unmittelbar nach dem ICO gestoppt hat. Eigentlich muss derLiquidator nur die Investoren mit ihrem Investment abwickeln. Das könnte schnellund kostengünstig erfolgen", sagte Michael Luckow, Sprecher der Gründergruppevon Envion.Laut Michael Luckow hätte Liquidator Pablo Duc nur die Dienstleister, die damalsvon der Envion für die Abwicklung der Transaktionen mit den Investorenbeauftragt waren, kontaktieren müssen. Diese Dienstleister verfügen über dasKnow-how, die notwendigen Informationen aufzubereiten. Nach Einschätzung derGründer hätte das maximal ein Zehntel der vom Liquidator angepeilten Summegekostet . Die Gründer boten dem Liquidator sogar an, bei der Einbindung derehemaligen Envion-Dienstleister zu helfen, damit sie die technischeInfrastruktur (Datenbanken etc.) für eine schnelle, kostengünstige Liquidationbereitstellen. Der Liquidator hat dieses Angebot nie angenommen - zum Schadender Investoren.Stattdessen beauftragte der Liquidator externe Unternehmen, die ihm dieAnleger-Informationen aufbereiten und die dazu notwendige Software, diegroßenteils bereits existiert, erstellen sollen. Für die geschädigten Investorenein teures und langwieriges Unterfangen.Zudem führt Liquidator teure und unnötige Gerichtsverfahren. In einem dieserVerfahren ließ der Liquidator in den letzten Tagen ohne erkennbaren Sinn Euro in