BaFin News BaFin ordnet erhöhte Eigenmittelanforderungen und Einlagenannahmebeschränkung an 26.08.2021, 17:30

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat gegen ein ihrer Aufsicht unterstehendes Institut am 25. Mai 2021 erhöhte Eigenmittelanforderungen nach 10 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 2 Kreditwesengesetz (KWG) sowie eine Einlagenannahmebeschränkung nach § 45b Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 KWG mit sofortiger Wirkung verhängt. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (26.08.2021)



