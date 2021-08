Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Schluss Leichte Verluste vor Notenbankkonferenz Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag weiter vorsichtig agiert. Sie warteten auf die an diesem Freitag anstehende Rede des US-Notenbankpräsidenten. Zum jährlich stattfindenden Zentralbanken-Symposium halten Marktexperten es für …