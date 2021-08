Bei Forbes klingelt die Börsenglocke Nachrichtenquelle: Sharedeals | 26.08.2021, 17:50 | 13 | 0 | 0 26.08.2021, 17:50 |





Legendär ist das Ranking der vermögendsten Leute im Forbes Magazine. Nun zieht es den Medienmogul aus Jersey City, New Jersey, via SPAC Magnum Opus Acquisition (WKN: A2QR3R) an die Börse.

