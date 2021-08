NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Salesforce haben sich am Donnerstag im US-Softwaresektor mit einem erfreulichen Quartalsbericht positiv hervorgehoben. Der SAP -Rivale überzeugte im zweiten Geschäftsquartal sowie mit erneut erhöhten Jahresprognosen - und trieb damit die Aktien um zuletzt 5,2 Prozent auf 274,36 US-Dollar nach oben. Sie lagen damit unangefochten an der Spitze im Dow Jones Industrial und steuerten ihren im September 2020 aufgestellten Rekord von 284,50 Dollar an.

Allgemein gab es am Donnerstag einige Zahlen aus dem US-Softwaresektor - mit Licht und Schatten, wie Kursgewinne bei dem Börsenneuling Snowflake und Kursverluste bei dem CAD-Spezialisten Autodesk zeigten. Der Dow Jones Industrial und die technologielastigen Nasdaq-Indizes standen zuletzt auch allesamt moderat im Minus. Anleger warteten allgemein gespannt auf eine internationale Notenbankkonferenz, von der sie sich weitere Hinweise versprechen, wann eine erste Straffung der US-Geldpolitik realistisch ist. Gerade für Technologiewerte werden niedrige Zinsen gerne als förderlich angesehen.