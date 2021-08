Tarifverhandlungen für private Banken ergebnislos vertagt

FRANKFURT/WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für 140 000 Beschäftigte der privaten Banken in Deutschland sind erneut ergebnislos geblieben. Die Gespräche mit den Gewerkschaften Verdi und Deutscher Bankangestellten-Verband (DBV) sollen am 24. September in einer dritten Runde in Berlin fortgesetzt werden, teilte der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes am Donnerstag mit.

Die Gewerkschaften hätten sich bei wichtigen Themen - insbesondere Mobilarbeit und Nachwuchskräfte - nicht genug bewegt und an ihren Maximalforderungen festgehalten, hieß es. "Solange sich kein realistisches Gesamtpaket abzeichnet, werden wir auch beim Kernthema Gehalt nicht vorankommen", sagte Sabine Schmittroth, Verhandlungsführerin der Banken-Arbeitgeber. Zugleich betonten diese, weiter zu allen Themen auf der Tarifagenda gesprächsbereit zu sein.