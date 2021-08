QCT präsentiert moderne 5G-Lösungen auf dem Big 5G Event

Quanta Cloud Technology (QCT), ein führender Anbieter von Hardwarelösungen für Rechenzentren, gab heute Einzelheiten zu seiner Teilnahme am Big 5G Event 2021 bekannt, das vom 30. August bis zum 3. September im Colorado Convention Center in Denver sowohl physisch als auch virtuell stattfindet. QCT wird an Stand #900a gemeinsam mit Branchenpartnern (Intel, Red Hat, Robin.io, Wind River, DZS) entwickelte Demos und Lösungen rund um 5G für öffentliche und private Netzwerke präsentieren und aktuelle Einblicke auf der Veranstaltung geben.

