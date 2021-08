Tagesausblick für 27.08.: DAX korrigiert leicht – Warten auf Jackson Hole

Anzeige

Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag im Korrekturmodus geblieben. Auch an der Wall Street ging es im frühen Handel leicht abwärts, nach mehreren Rekordtagen in Folge. Mit Spannung warten Anleger weiter auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell …

