WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit moderaten Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,49 Prozent auf 3600,61 Punkte. Der ATX-Prime verlor 0,47 Prozent auf 1832,53 Zähler. Auch an anderen Börsen gab es leichte Verluste. Viele Anleger dürften derzeit die Statements des anlaufenden Notenbank-Symposiums in Jackson Hole abwarten, hieß es.

Stark gesucht waren nach Meldung von Ergebnissen Porr-Aktien: Sie legten an der Spitze im prime market um 3,14 Prozent zu. Der Baukonzern ist im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach 22,7 Millionen Euro Verlust vor einem Jahr erwirtschaftete Porr nun einen Nettogewinn von 8,6 Millionen Euro. Den Ausblick für 2021 hat der Konzern gleichzeitig bestätigt.