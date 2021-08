EnWave und Dole Worldwide Food & Beverages Group planen globale strategische Partnerschaft zur Entwicklung innovativer Ernährungslösungen

Dole glaubt, dass der Zugang zu guter Ernährung wie Sonnenschein, verfügbar, erschwinglich und für alle zugänglich sein sollte. Die Partnerschaft mit EnWave ermöglicht eine Zusammenarbeit, um gemeinsam Innovationen für Obst- und Gemüse-Snacks und Zutaten zu entwickeln.

EnWave und Dole arbeiten seit Ende 2020 zusammen. Die Radiant Energy Vacuum („REV“)-Technologie von EnWave bietet eine schonende, schnelle Trocknungslösung, die die Herstellung innovativer, nahrhafter und praktischer Lebensmittelanwendungen ermöglicht und mittels der Partnerschaft mit Dole wird der Unternehmenszweck erreicht.

Dole hat einen Auftrag zum Kauf von EnWaves patentierten Geräten erteilt, um die interne Produktentwicklung zu beschleunigen und gezielte Markttests in ausgewählten Regionen zu ermöglichen.

Die strategische Partnerschaft mit Dole wird die branchenführende Marke des Unternehmens zusammen mit der patentierten Dehydrationstechnologie von EnWave nutzen, um im Rahmen von Doles Sunshine for All-Engagement bessere Snack-Optionen für seinen globalen Kundenstamm anzubieten. Beide Unternehmen beabsichtigen, diese Partnerschaft in naher Zukunft weiter auszubauen.

Über Dole Worldwide Food & Beverages Group

Die Dole Food & Beverages Group, ein Geschäftsbereich von Dole Asia Holdings, ist weltweit führend in Anbau, Beschaffung, Vertrieb und Vermarktung von Obst und gesunden Snacks. Dole hat seinen Hauptsitz in Singapur und verkauft ein komplettes Sortiment an verpacktem, haltbarem Obst, gefrorenem Obst, Trockenfrüchten und Säften. Das Unternehmen konzentriert sich bei all seinen Aktivitäten auf vier Säulen der Nachhaltigkeit: Wassermanagement, CO2-Fußabdruck, Bodenschutz und Abfallreduzierung. Weitere Informationen finden Sie unter www.dolesunshine.com.