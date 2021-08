Der Druck auf Jerome Powell in Richtung baldigem Beginn des Tapering wird immer größer - und zwar vor allem aus der Fed selbst. So haben einen Tag vor der lange erwarteten Jackson Hole-Rede von Powell drei Mitglieder der

Der Druck auf Jerome Powell in Richtung baldigem Beginn des Tapering wird immer größer - und zwar vor allem aus der Fed selbst. So haben einen Tag vor der lange erwarteten Jackson Hole-Rede von Powell drei Mitglieder der Fed sich klar in Richtung zeitnahem Tapering positioniert - und setzen damit den Fed-Chef unter Druck. Das macht auch die Märkte nervös - ganz im Gegensatz zum gestrigen Tran-haften Handel heute mehr Bewegung und auch mehr Handelsvolumen. Der Anschlag am Flughafen in Kabul, der auch Amerikaner betroffen hat, sorgte dann für weitere Nervosität und drückte alle US-Indizes ins Minus. Für Fed-Chef Powel wird das morgen eine ziemlich schwierige Gratwanderung..

Das Video "Nervosität - der Druck auf Powell steigt!" sehen Sie hier..