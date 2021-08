Energy2market verteidigt Spitzenplatz in der Biogasvermarktung / Redispatch 2.0 führt zu signifikant mehr Neukunden (FOTO)

Leipzig (ots) - In der aktuell veröffentlichten Direktvermarktungs-Umfrage 2021

der Fachzeitschrift E&M wird die führende Rolle der Energy2market GmbH (e2m) in

der Biogasvermarktung bestätigt. Mit allein 1.862 MW installierter

Biogas-Leistung verteidigt die e2m ihre Marktführerschaft in dem Segment.

Dahinter stehen über 3.800 dezentral betriebene technische Einheiten allein im

Bereich Biogas, die über das eigene Virtuelle Kraftwerk gesteuert und gebündelt

werden. Das Gesamtportfolio der e2m beträgt 3.158 MW - hierzu tragen u. a. auch

Windkraft mit 680 MW und Photovoltaik mit 635 MW bei.



Redispatch 2.0 führt zu signifikant mehr Neukunden





Der Zuwachs bei Biogas beruht vor allem auf Neukunden. Das mit dem 01.10.2021greifende neue Redispatch 2.0 Regime führt gerade bei Biogas zu signifikantenNeuzugängen. "Zahlreiche Betreiber, die bis dato noch nicht in derDirektvermarktung waren, suchen Unterschlupf bei einem Direktvermarkter wie dere2m" , hebt Michael Richter, Teamleiter Marketing und Kommunikation bei der e2m,hervor. Richter weiter: "Die neuen Marktanforderungen im Rahmen von Redispatch2.0 sind komplex und die Betreiber treten ihre neuen Rollen gerne an dieDirektvermarkter ab, um zum Beispiel den permanenten Datenverkehrsicherzustellen." Bei der e2m bringen auch Biogasanlagenbetreiber ihrenPhotovoltaik-Bestand in die Direktvermarktung. Außerdem trägt das anhaltend hohePreisniveau bei Regelenergie zum Portfoliowachstum bei Biogas bei.Hier geht es direkt zur Umfrage von E&M. (https://ots.de/lYx7wN)Über die e2m:Energy2market (e2m), gegründet 2009 am heutigen Hauptsitz in Leipzig, ist einerder größten Aggregatoren und Energiehändler für Erneuerbare Energien in Europa.Über ein eigenes Virtuelles Kraftwerk bündelt, überwacht und steuert derEnergiedienstleister über 5.500 dezentrale Erzeugungsanlagen von erneuerbarenErzeugern, Stromspeichern und Verbrauchern und vernetzt diese mit denStromhandelsmärkten. Mit 3.158 MW vermarkteter Erzeugungsleistung aus EE-Anlagengehört die e2m zu den größten Direktvermarktern für Energie und ist größterPoolanbieter für Regelenergie. Das Wirtschaftsmagazin Brand eins hat die e2m2019 zu den innovativsten Unternehmen in der Energiebranche gekürt; FOCUSBusiness wählte das Unternehmen 2018 unter die "TOP 50 Arbeitgeber Mittelstand".Mit der für die Vermarktung von Energie-Flexibilität notwendigen Infrastruktur,Marktzugängen zu allen deutschen und internationalen Handelsmärkten sowielangjährigem Know-how der rund 100 Mitarbeiter gestaltet die e2m denEnergiemarkt der Zukunft mit. Seit September 2019 ist die e2m Teil derErneuerbaren-Sparte Local Energy Management (LEM) des Energiekonzerns EDF. Mitder e2m will die EDF-Gruppe den Übergang zu einer erneuerbaren und dezentralenEnergiewelt schaffen.Für Rückfragen und Bildwünsche wenden Sie sich bitte an:Energy2market GmbH I Weißenfelser Str. 84 I D-04229 LeipzigMichael R. Richter I Marketing & KommunikationTel.: +49 341 230 28-238 I mailto:michael.richter@e2m.energy Ihttp://www.e2m.energyWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104174/5004004OTS: Energy2market GmbH