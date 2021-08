Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Champions League BVB gegen Lissabon, Amsterdam und Besiktas Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bekommt es in der Gruppenphase der Champions League mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Istanbul./jmx/DP/he