KORSCHENBROICH (dpa-AFX) - "Armin, Armin!" Unionskanzlerkandidat Armin Laschet setzt einen Monat vor der Bundestagswahl zum großen Endspurt an. "Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden und lade Euch ein, mitzukämpfen jetzt im Endspurt, damit das große Ziel gelingt." Laschet erntet für seine Wahlkampfrede in einem Biergarten am Niederrhein viel Applaus, junge Wahlkampfhelfer rufen ihm zu. Es ist Donnerstag, und bis zur Bundestagswahl bleiben nur rund 30 Tage.

Dabei weiß der CDU-Bundes- und -Landesvorsitzende um die schwierige Position. "Und wir können das nur schaffen, wenn wir jetzt alle Kräfte mobilisieren, wenn wir diesem ganzen Sturm geschlossen entgegentreten, um jede Stimme werben, dann haben wir die Chance, mit deutlichem Abstand stärkste Kraft werden", schwört Laschet seine Anhänger ein. Die Linke, die SPD, die Grünen kämpften gegen die Union. Und auf der rechten Seite werde die Union schon lange bekämpft von den "Rechtsradikalen der AfD" - auch er persönlich im Internet.