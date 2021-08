Lucas Bols bringt Bols Ready to Enjoy Cocktails auf den Markt

AMSTERDAM, 26. August 2021 /PRNewswire/ -- Lucas Bols, ein weltweit führender Anbieter von Cocktails und Spirituosen, gibt heute die Einführung von Bols Ready to Enjoy Cocktails bekannt. Bols, die erste Cocktailmarke der Welt, lädt die Verbraucher dazu ein, die Magie der Cocktails mit Bols Ready to Enjoy Cocktails nach Hause zu holen, da sich die Branche immer mehr auf qualitativ hochwertige Unterhaltung zu Hause verlagert. Die neuesten Ergänzungen des Bols-Portfolios umfassen fünf charakteristische Cocktails, die fachmännisch gemixt wurden, um ein bequemes und echtes Craft-Cocktail-Erlebnis zu Hause zu ermöglichen.

Bols Ready to Enjoy Cocktails werden in einzigartigen 200-ml-Bols-Cocktail-Fläschen, einer nachhaltigen Verpackung, die den außergewöhnlichen Geschmack und die Qualität bewahrt, und in zwei größeren Flaschen - 375 ml und 700 ml - erhältlich sein. Diese revolutionären Produkte schaffen ein neues Super-Premium-Segment innerhalb der schnell wachsenden Kategorie der servierfertigen Cocktails. Nach einem weltweiten Wachstum von 43 % im Jahr 2020 wird dieses Segment auch 2021 weiter wachsen1.

Jeder der Bols Ready to Enjoy-Cocktails enthält eine fachmännisch hergestellte Mischung aus erstklassigen Bols-Spirituosen und -Likören, mit 100 % natürlichen Aromen und ohne Konservierungsstoffe. Die Magie jeder Mischung wurde durch jahrhundertelange Handwerkskunst, jahrelange sorgfältige Forschung und Entwicklung und Inspiration durch Barkeeper auf der ganzen Welt geschaffen. In diesem Herbst sind die Verbraucher eingeladen, mit den Magic 5 Bols Cocktails die Magie der Cocktails zu Hause nachzuahmen:

Bols Margarita Azul: Würzig & erfrischend 14,9 % alc/vol

Bols Espresso Martini: Vollmundig & sanft 14,9 % alc/vol

Bols Red Light Negroni: Bittersüß & Komplex 21,9 % alc/vol

Bols Very Old Fashioned: Aromatisch & Intensiv 30 % alc/vol

Bols Pornstar Martini: Exotisch & Frisch 14,9 % alc/vol

Huub van Doorne, CEO Lucas Bols: „Lucas Bols möchte die Verbraucher inspirieren, indem er die Magie der Cocktails nach Hause bringt. Mit unseren Ready to Enjoy Cocktails, die mit unseren berühmten Bols-Likören, Wodka und Genever hergestellt werden, erschließen wir die schnell wachsende Kategorie der servierfertigen Cocktails. Wir haben uns auf höchste Qualität, Komfort und nachhaltige Verpackungen konzentriert, um das Cocktail-Erlebnis zu Hause zu revolutionieren. Unsere Bols Cocktail-Fläschen verdeutlichen unsere führende Position bei der Entwicklung des weltweiten Cocktailmarktes."