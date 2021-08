Vilicom entscheidet sich zur Realisierung des ersten auf Open RAN basierenden privaten Offshore-vRAN-Netzwerks im Vereinigten Königreich für Windfarm-Konnektivität für Mavenir

Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der an der Zukunft von Netzwerken mit cloudnativer Software arbeitet, die in jeder Cloud läuft und die Art und Weise transformiert, wie sich die Welt vernetzt, gibt heute bekannt, dass der britische Anbieter von drahtloser Telekommunikation Vilicom die Lösung MAVair als kritischen Bestandteil bei der Bereitstellung des ersten privaten Offshore-LTE-Netzwerks Großbritanniens für Kommunikation und Konnektivität in Windfarmen nutzt.

Moray East Offshore Windfarm, Scotland, United Kingdom. Vilicom Selects Mavenir to Deliver UK’s First Off-Shore Open RAN based vRAN Private Network for Windfarm Connectivity. (Photo: Business Wire)

Zur MAVair-Produktfamilie gehört das flexible Open Virtualised RAN (Open vRAN), bei dem es die weiterentwickelte RAN-Architektur, die mit cloudnativen Virtualisierungstechniken entwickelt wurde, dem RAN ermöglicht, sich je nach Nutzung und Reichweite flexibel anzupassen. Die Open vRAN-Plattform von Mavenir ermöglicht es Vilicom, eine zuverlässige, skalierbare Lösung mit hohem Datendurchsatz anzubieten, die die Anforderungen niedriger Latenzzeiten in einer anspruchsvollen Umgebung erfüllt. Die Softwareanwendung läuft auf Standard-Hardware und bietet Netzwerkbetreibern damit Kosteneffektivität, hohe Flexibilität und Agilität sowie gleichzeitig eine einzige Architektur für viele verschiedene Nutzerszenarios.

Das Vilicom-Netzwerk bietet erweiterte Kommunikation und Konnektivität für Seeschiffe und für die Arbeiter, die innerhalb der Windfarm vor der schottischen Küste tätig sind. Dank dieser Konnektivität können die Arbeiter auch regelmäßig über Videoanrufe und E-Mails miteinander in Kontakt bleiben, wenn sie auf See sind.

Mit dem Offshore-Windfarmprojekt Moray East soll Strom mit erneuerbarer Energie erzeugt werden. Es wird ungefähr 40 % des Gesamtstrombedarfs in Schottland decken können und kann bis zu 950.000 Haushalte im Vereinigten Königreich versorgen.

„Ohne superschnelle und zuverlässige Konnektivität ist es schwierig, Effizienzen in Bau und Betrieb einer Windfarm einzubauen. Vilicom wird Netzwerkkonnektivität für sämtliche im Rahmen des Projekts betriebenen Seeschiffe liefern und bietet Funktionalität, die den Arbeitern Kommunikation nicht nur auf See, sondern auch zu Hause und für die Nutzung in der Freizeit ermöglicht“, erklärt Sean Keating, CEO von Vilicom.

„Bei Mavenir freuen wir uns über die Partnerschaft mit Vilicom bei diesem ebenso wichtigen wie komplexen privaten Netzwerksystem. Private Netzwerke verbreiten sich immer mehr, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Vilicom bei der Weiterentwicklung solcher Anwendungsfälle und Anwendungen. Durch dieses Projekt wird die Relevanz und Bedeutung moderner Kommunikation in realen Anwendungsszenarien betont“, erklärt Stefano Cantarelli, Chief Marketing Officer von Mavenir.

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, cloudnativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 % der weltweiten Endkunden bedienen. www.mavenir.com

Über Vilicom:

Vilicom ist führend bei der Gestaltung, Installation und Verwaltung der globalen Netzwerke, die Menschen in über 20 Ländern und auf vier Kontinenten die Freiheit geben, von überall aus zu kommunizieren und zu arbeiten. Für seine Beratungs- und Systemintegrationsdienste nutzt Vilicom drahtlose Technologien, Daten und intelligente Analysen in jedem Branchensektor und liefert so unübertroffene Produktivität und Effizienzen. Vilicom arbeitet mit einigen der größten (und auch mit den kleinsten) technologieorientierten Unternehmen der Welt zusammen und bietet auf Einblicken basierende Beratungen und Empfehlungen zu allem von der Händlerauswahl über die Technologiestrategie bis hin zu Fusionen, Übernahmen und Projektrealisierung an.

www.vilicom.com

