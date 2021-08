Tech Mahindra wird in der PEAK-Matrix-Bewertung der Everest Group als führender Anbieter von Software-Produktentwicklungsdienstleistungen 2021 genannt

Tech Mahindra wurde hinsichtlich seiner Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Rüstungsindustrie, Automobilindustrie, Maschinenbau, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Energie und Versorgungsunternehmen sowie ISVs bewertet. Mit mehr als 50 globalen Entwicklungszentren, die neue Programmstarts unterstützen, und über 350 aktiven globalen Kunden ist Tech Mahindra ein etablierter Marktführer für technische Dienstleistungen in der Branche.

Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen digitale Transformation, Beratung und Geschäftsumstrukturierung, gab bekannt, dass das Unternehmen in der PEAK-Matrix-Bewertung der Everest Group für Dienstleistungen im Bereich der Softwareproduktentwicklung 2021 als führender Anbieter eingestuft wurde. Die Auszeichnung bekräftigt die führende Rolle von Tech Mahindra im Bereich Integrated Engineering Solutions (IES) bei der Bereitstellung von Lösungen, die „Digital Engineering Enterprise“ über vertikale Märkte hinweg ermöglichen.

L. Ravichandran, Präsident und Chief Operating Officer von Tech Mahindra, sagte: „Mit der beschleunigten Digitalisierung in allen Branchen hat sich die Welt des Engineerings dynamisch gewandelt. Das hat zu Innovationen im Bereich des Software-Engineerings und zur Einführung revolutionärer Technologien geführt und damit Spitzenleistungen im zentralen Engineering und intelligentere Abläufe ermöglicht. Im Rahmen unseres TechM NXT.NOW-Frameworks bieten wir umfassende Engineering-Lösungen an, darunter Produkte, Software und Technologien zum Aufbau von Fähigkeiten und zur Verbesserung von Kompetenzen im Rahmen strategischer Kooperationen. Die Auszeichnung ist Ausdruck unserer kontinuierlichen Investitionen in die Entwicklung zu einem Full-Stack-Dienstleister im Bereich Engineering mit Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produkt-Engineering, Design, Beratung, Fertigungsdienstleistungen, Softwareentwicklung und Aftermarket.“

Tech Mahindra bietet eine Kombination aus Talent, Technologie, Geschäftssinn und Fachwissen, um Unternehmen auf ihrer Engineering-Reise zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, positive Ergebnisse aus bestehenden Engineering-Initiativen und -Investitionen zu erzielen, neue Produkte und IP (Internet Protocol) zu entwickeln und Geschäftsmodelle in Übereinstimmung mit den dynamischen Marktanforderungen zu transformieren, während sie sich auf eine nachhaltige Zukunft zubewegen.