Die CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution von Huawei gewinnt den Frost & Sullivan 2021 Global Technology Leadership Award

SHENZHEN, China, 26. August 2021 /PRNewswire/ -- Kürzlich wurde die CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution von Huawei mit dem Frost & Sullivan 2021 Global Technology Leadership Award für ihre unübertroffene Leistung und modernste Technologie ausgezeichnet. Die Auszeichnung spiegelt die herausragende Innovation der Lösung in den Augen von Frost & Sullivan wider.

Da die digitale Transformation an Fahrt gewinnt, suchen Unternehmen nach Netzwerken für Rechenzentren, die eine höhere Rechenleistung bereitstellen und so ihre Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit steigern können. Dies ist jedoch nicht so einfach, wie es zunächst scheint. Herkömmliche Netzwerke in Rechenzentren sind anfällig für Paketverluste, wobei eine Paketverlustrate von nur 0,1 % die Rechenleistung um 50 % reduzieren kann. Dies ist ein weit verbreitetes Problem, das die Innovation in Unternehmen behindert.