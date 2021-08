LVMH, Diamcor Mining, Daimler: Dauerläufer-Aktien aus dem Luxus-Segment

Schicke Uhren, funkelnde Colliers oder eine edle Tasche – gerade in tristen Zeiten erfreuen sich Menschen mit Geld gerne an Luxusgegenständen. Auch wenn die Corona-Krise der Branche zunächst zugesetzt hat – schließlich werden Luxusgüter …

