WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Bundestagswahl/Söder:

"Es sind schon verrückte Wochen in Berlin. Da hat sich Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock selbst zerlegt, atemberaubend schnell wurde sie vom Shootingstar zum Rohrkrepierer. Nur mit Mühe kommt sie langsam wieder auf die Beine. Und für Unions-HoffnungsträgerLaschet ist nach einem Lachanfall Schluss mit lustig. Dann also noch Olaf Scholz. Mit dem Hanseaten erlebt die SPD einen Aufschwung, den die Partei wohl selbst kaum glauben kann. Der Finanzminister ist für viele Wähler offenbar das, was sich die Mehrheit wünscht: eine Fortsetzung des Typus Angela Merkel. Nur halt als Mann und in einer anderen Partei ... In diesem bizarren Wahlkampf fehlt die Lichtgestalt. Die Union und allen voran Markus Söder haben sich jedenfalls ordentlich verschätzt, als die Grünen als Hauptkonkurrent ausgerufen wurden. Die lachende Dritte könnte tatsächlich die SPD sein mit einem Kanzler Scholz - mit welchen Koalitionspartnern auch immer."