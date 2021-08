Hoegh LNG Q2 EBITDA USD 52.7 Million; Sees Positive Effects in Q3 Autor: PLX AI | 27.08.2021, 07:03 | 1 | 0 | 0 27.08.2021, 07:03 | (PLX AI) – Hoegh LNG Q2 EBITDA USD 52.7 million.Q2 net income USD -19.4 millionOne-off financing costs impacting the second quarter with USD 9 millionSays Q3 EBITDA will be positively affected by Arctic Princess being fully operational after it … (PLX AI) – Hoegh LNG Q2 EBITDA USD 52.7 million.Q2 net income USD -19.4 millionOne-off financing costs impacting the second quarter with USD 9 millionSays Q3 EBITDA will be positively affected by Arctic Princess being fully operational after it … (PLX AI) – Hoegh LNG Q2 EBITDA USD 52.7 million.

Q2 net income USD -19.4 million

One-off financing costs impacting the second quarter with USD 9 million

Says Q3 EBITDA will be positively affected by Arctic Princess being fully operational after it completed its 15th anniversary class renewal in Q2 and with Höegh Giant operating a full quarter under its new contract with H-Energy Hoegh LNG Holding Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



