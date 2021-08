Der DAX notiert wieder unter 15800 Punkten. Damit spitzt sich die Chartsituation erneut zu, da die Range im Fokus ist.

Xetra-Wochenverlauf: Support und Trendlinie Mittwoch

Sie sind nun Widerstandsbereiche geworden. Doch zurück zum Donnerstag: Nach dem ifo am Dienstag war auf das Gfk Verbrauchervertrauen schwächer und drückte damit den Index gleich am Morgen nach unten. Eine Kurslücke von 100 Punkten entstand, die nicht ganz geschlossen werden konnte.

Die Dynamik sah man in der ersten Handelsstunde deutlich. Bis zum 15.700er-Bereich fiel der Index und setzte dort zu einem dynamischen Reversal zurück über 15.800 an. Die Marke stand damit im Fokus des gestrigen Handels, wie wir am Morgen vermuteten. Es sah mehrfach nach einer Festigung darüber aus, doch die US-Abgaben am späteren Nachmittag drückten den Index wenige Punkte darunter.

Zwar nahm die Vola im Tagesverlauf merklich ab, doch von Ruhe kann an dieser Marke noch nicht die Rede sein:

XETRA-DAX am 27.08.2021 mit Vola

Die zurückgebliebene Kurslücke sieht man weiterhin im Chartbild, welches hier in einem größeren Zeitraum eingeblendet ist:

XETRA-GAP am 27.08.2021

Eine Verdopplung der Volatilität im Tagesvergleich und folgende Parameter wurden verzeichnet:

Eröffnung 15.773,71 Tageshoch 15.834,91 Tagestief 15.701,85 Vortageskurs 15.860,66 Schlusskurs 15.793,62

Gelingt zum Wochenausklang der Sprung zurück über 15.800?

Der Stundenchart deckelten die Trendlinien gestern den Markt und die Unterstützung fiel (Rückblick):

XETRA-Support im Chartbild

Auch nach dem Donnerstag ist die Trendlinie präsent und kann sogar kurzfristiger eingezeichnet werden. In Kombination mit der gestrigen Erholung ab dem Tagestief ergibt sich ein Dreieck:

XETRA-Dreieck DAX am 27.08.2021

Wenn Du wissen willst, wie ich Dreiecke handle, schau gern dieses YouTube-Video zum Dreieckshandel.

Aus der Vorbörse heraus ist kein Signal zu sehen. Die Schwäche zum Handelsende hat sich über Nacht in den US-Futures wieder gefangen und damit revidiert:

DAX-Vorboerse am 27.08.2021

Auch hier würde ich eine Trendlinie auf der Oberseite anlegen und Kurse über 15.800 damit genauer beobachten bzw. erste Long-Signale in dem Bereich handeln:

Signal aus DAX-Vorboerse am 27.08.2021

Einen typischen Gap-Trade kann man über 15.834 Punkten starten. Unter 15.760 würde ich noch einmal den Test der 15.700 favorisieren.

Welcher Impuls den Tag einläutet, bespreche ich gern mit Dir direkt live ab 8.20 Uhr an dieser Stelle:

Vom Jackson Hole Symposium gab es noch keine kursrelevanten News. Doch dies könnte sich heute mit der Rede von Jerome Powell um 16.00 Uhr ändern. Parallel dazu wird das US-Verbrauchervertrauen der Uni Michigan veröffentlicht.

Zuvor blicken wir auf die US-Daten zu den persönlichen Einkommen und Privatausgaben der Amerikaner um 14.30 Uhr.

In der Nacht gab es bereits Daten aus Tokio. Sie waren leicht schwächer als die Prognose.

Alle genannten Eckpunkte sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 27.08.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt viel Erfolg. Als Video habe ich dies hier hinterlegt:

Dein Andreas Bernstein

