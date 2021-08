Elumeo bietet mit der App jooli ein vollkommen neues Einkaufserlebnis. Das Kundenwachstum ist „enorm hoch“. Warburg Research sieht 70 Prozent Kurspotenzial für die elumeo-Aktie.

Boyé: Wir sehen die Corona-Krise eher als einen Katalysator, der die Entwicklung zu mehr Digitalisierung auch im Retail weiter beschleunigt hat. Durch den Lockdown im vergangenen Jahr haben viele Käufer erstmals Erfahrungen mit Webshops gemacht und sind seitdem dabeigeblieben. Wachstumstreiber waren sicherlich auch die Erweiterung unseres Angebots um Bewegtbildfeatures und KI-basierte Produktvorschläge sowie verstärkte Investitionen im Bereich Online-Marketing. Diese konnten wir erfolgreich für die Akquisition von Neukundinnen und Neukunden skalieren.

Sind auch für das zweite Halbjahr zweistellige Wachstumsraten realistisch oder dämpft die Rückkehr zur Normalität im stationären Einzelhandel aktuell Ihr Neugeschäft?

Boyé: Wir haben weiterhin ein sehr robustes Neukundenwachstum und können gut skalieren. So gesehen sehen wir bisher keinen Effekt durch die schrittweise Rückkehr zur Normalität im Einzelhandel. Wie sich das im vierten Quartal entwickeln wird, können wir derzeit zwar noch nicht detailliert bewerten, wir sind für das Jahresendgeschäft jedoch optimistisch gestimmt.

Auch das TV-Geschäft hat sich im ersten Halbjahr mit Zuwächsen von 28,4 Prozent sehr positiv entwickelt. Welche Bedeutung hat der Vertriebskanal TV aktuell noch für elumeo und wie wird das künftig aussehen?

Boyé: Der Vertriebskanal TV ist weiterhin die Cashcow des Unternehmens und liefert zuverlässig diejenigen Deckungsbeiträge, die unser Wachstum in den Bereichen Online und Apps unterstützen. In den kommenden Jahren werden diese schneller wachsenden Bewegtbildangebote schrittweise an Bedeutung gegenüber TV gewinnen.

Als eigenständiges Unternehmen hat die 100-prozentige elumeo-Tochter jooli.com GmbH im zweiten Quartal die App „jooli“ gestartet. jooli bietet „Next Level Shopping“ und soll mit unterhaltsamen Videos für ein vollkommen neues Einkaufserlebnis stehen. Was ist das Besondere an jooli?

Boyé: Bereits seit zwei Jahren betreiben wir mit Schmuck.de eine Affiliate- Plattform für Schmuck. Mit jooli haben wir jetzt eine wesentlich größere Plattform für Lifestyle-Produkte gestartet. jooli bietet ein stetig wachsendes Angebot von interessanten Produkten, welche über kurze Videos vorgestellt werden. So etwas gab es in dieser Form in Europa bisher noch nicht, obwohl vergleichbare Angebote in China bereits ein Multi-Milliarden-Markt sind. Für uns interessant ist, dass die Videos nicht durch uns selbst produziert werden, sondern durch unsere externen Partner. Das macht uns flexibler und schneller.



Wenn man sich die Bewertungen von jooli ansieht, wird die App von den Kunden sehr gut angenommen, sie reichen von „Gefällt mir sehr gut, inspirierend!“ bis zu „Eine super App, die Spaß macht, wenn man Shopping und Entertainment liebt. Kannte ich so noch nicht. Richtig cool!“ Ist das auch Ihr Eindruck? Was sagen die Partner dazu?

Boyé: Bisher ist das Feedback von allen Beteiligten durchweg sehr positiv. Auch das Kundenwachstum ist im Moment enorm hoch, so dass wir davon ausgehen, diese App jetzt sehr schnell skalieren zu können.

Werden bei jooli neue Produktgruppen dazukommen?

Boyé: Der Mix an Produktgruppen ist im Moment schon recht vollständig, das werden wir an der einen oder anderen Stelle lediglich etwas abrunden. Allerdings planen wir die Anzahl an Kanälen drastisch zu steigern, um die Vielfalt zu erhöhen.

Im ersten Halbjahr erzielte elumeo einen deutlichen Gewinnsprung, das bereinigte EBITDA stieg auf 1,8 Millionen Euro nach -0,7 Millionen Euro im Vorjahr. Die bereinigte EBITDA-Marge von 6,9 Prozent bietet aber noch Steigerungspotenzial. Welche Margen sind in Ihrem Geschäft möglich, wenn Sie weitere Skaleneffekte nutzen können?

Boyé: Unser Ergebnis ist nun das fünfte Quartal in Folge deutlich positiv ausgefallen, für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir ein EBITDA im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbereich. Mittelfristig streben wir EBITDA-Margen von mehr als 10 Prozent an, so wie wir sie bereits in den Jahren 2009 bis 2014 erzielt haben.

Ein starkes Wachstum erfordert auch stetige Investitionen ins Working Capital. Verfügt elumeo über die dafür notwendige Liquidität?

Boyé: Wir haben im ersten Halbjahr einen operativen Cashflow von mehr als 1,6 Millionen Euro erwirtschaftet, bei einer Liquidität von mehr als 3,5 Millionen Euro. Wir können unser Wachstum auch in Zukunft komplett aus eigener Kraft stemmen. Auch unsere neue App haben wir bisher vollständig aus dem Cashflow finanziert.



Das Landgericht Berlin hat am 13.4.2021 entschieden, die Klage der SWM Treuhand AG auf Zahlung von 10 Millionen Euro abzuweisen, das Urteil ist inzwischen rechtskräftig. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine weiteren Klagen gegen die elumeo SE, oder?

Boyé: Nein, die elumeo SE hat ausnahmslos alle Gerichtsprozesse gewonnen, die entweder die SWM Treuhand AG oder die OSH Strategy Holding im Zusammenhang mit der Stilllegung der konzerneigenen Manufaktur in Thailand angestrengt hatten. Trotzdem haben wir aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht die Rückstellung für mögliche Risiken aus der Abwicklung der Manufaktur noch nicht angepasst.

Zurück zum Boom im E-Commerce-Sektor: In der vergangenen Woche gab es ein Übernahmeangebot für die zooplus AG. Sehen Sie auch die elumeo SE mittelfristig als potenziellen Übernahmekandidaten?

Boyé: Wir sind bestens für die Zukunft gerüstet und können uns aus eigener Kraft weiterentwickeln, um die führende Position der elumeo SE im Bereich des live und non-live Videoshoppings für Edelsteinschmuck zu stärken. Daher schafft eine Übernahme im Moment und auch in der näheren Zukunft für unsere Aktionäre noch nicht genug Wert. Wie sich das langfristig entwickelt, wird man sehen. Allerdings schauen wir uns die enormen Bewertungen mit Interesse an und sehen das als Ansporn für die weitere Entwicklung unseres Aktienkurses.