5 Gründe, warum Warren Buffett für eine Weile keine Banken mehr kaufen könnte

Wichtige Punkte

Berkshire Hathaway hat immer noch große Positionen in mehreren Bankaktien, die es schon seit einer Weile hält, und scheint eine endgültige Liste von Bankaktien zusammengestellt zu haben.

Die Bewertungen im Bankensektor haben begonnen, nach oben zu gehen, so dass es für Berkshire ein seltsamer Zeitpunkt zu sein scheint, jetzt Bankaktien zu kaufen.

Die anderen Führungskräfte, die bei Berkshire Investitionsentscheidungen treffen, scheinen sich nicht sonderlich für den Bankensektor zu interessieren.

Seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 haben Warren Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) hauptsächlich Bankaktien verkauft, Bank of America (WKN:858388) nicht eingeschlossen. Das Orakel von Omaha änderte abrupt seine Position zu großen Banken wie Goldman Sachs und JPMorgan Chase, wobei Berkshire seine Positionen in diesen Banken in nur wenigen Quartalen schnell eliminierte, während es auch die Position von dem einstigen Favoriten Wells Fargo (WKN:857949) fast vollständig eliminierte.

Ich kann dies alles nicht vollständig nachvollziehen, noch kann ich vorhersagen, was einer der klugen Köpfe bei Berkshire als nächstes tun wird, und doch denke ich, dass Buffett und Berkshire für eine Weile mit den Banken fertig sein könnten. Hier sind fünf Gründe dafür.

1. Buffett scheint schon ans Ende zu denken

Während der gesamten Pandemie hat Buffett, ein langjähriger Investor in Bankaktien, die Banken nicht ganz aufgegeben, sondern ist eher selektiver geworden, welche Banken er behält. Zum Beispiel hat Berkshire JPMorgan Chase komplett abgestoßen und 2 Milliarden US-Dollar mehr in Bank of America investiert, von der er jetzt fast 12 % der ausstehenden Aktien besitzt. Das lässt Bank of America wie Buffetts Favorit aussehen. Berkshire klammerte sich auch fest an das Kreditkartenunternehmen American Express (WKN:850226), eine Marke, die er als „besonders“ bezeichnete, während er seine Position in einem anderen Kreditkartenunternehmen, Synchrony Financial, auflöste, was American Express wie sein favorisiertes Kreditkartenunternehmen aussehen lässt.

Das Gleiche kann man bei Berkshires anderen Schritten sehen. Berkshire eliminierte alle seine regionalen Bankpositionen außer U.S. Bancorp und hielt dann auch an der Bank of New York Mellon, der massiven Depotbank, fest. Während ich nicht weiß, dass Buffett dies absichtlich getan hat, scheint er eine Bank in jeder Bankunterkategorie ausgewählt zu haben, was mich glauben lässt, dass Buffett und Berkshire ihre endgültige Liste der Banken für eine Weile festgelegt haben.