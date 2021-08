Der Google-Mutterkonzern Alphabet meldet sich mit starken Zahlen nach der Pandemie zurück. Die Mischung aus dem Konsumentengeschäft bestehend aus Google und der Videoplattform Youtube auf der einen Seite und der Cloud für Unternehmenskunden und dem Betriebssystem Android auf der anderen Seite beschert dem Konzern ein kräftiges Umsatzwachstum. Die Umsätze im zweiten Quartal kletterten währungsbereinigt um 57 Prozent auf 61,88 Milliarden Dollar, wobei Google der größte Posten ist. Das übertraf alle Analystenschätzungen, die im Schnitt mit 56 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der Gewinn legte sogar noch stärker zu. Von April bis Juni erreichte Alphabet einen Nettogewinn von 18,5 Milliarden Dollar, nach 6,96 Milliarden Dollar im Vorjahr.

.

Zum Chart

.

Langfristig betrachtet befindet sich der Kurs von Alphabet in einem intakten Aufwärtstrend, der zwar vom Corona-Sell-Off im März 2020 unterbrochen wurde, nur um danach aber wieder starke Kursgewinne zu verzeichnen. Der Trendkanal weist eine jährliche Steigerung von 71 Prozent auf, was mit einer „Verzinsung“ gleichgesetzt werden kann. Der Charakter des Aufwärtstrends nach dem März 2020 ist als „Trendy“ zu bezeichnen. Im Laufe der letzten 4 Handelswochen wurde das All-Time-High von Ende Juli im August wieder übertroffen und neu markiert. Im größeren Bild befindet sich der Kursverlauf an der Oberseite des Trendkanals, was dafür spricht, dass Kursgewinne nicht mehr so stark ausfallen sollten. Es ist auch eine Konsolidierung innerhalb des Trendkanals möglich. Mit einem erwarteten KGV 2023 von aktuell 23 ist Alphabet nicht so hoch bewertet wie anderen Technologie-Konzerne. So muss der Investor für Microsoft ein vergleichbares KGV von 31 in Kauf nehmen. Mittelfristig betrachtet ist die Kursentwicklung aber nach oben gerichtet und das Erreichen des Ziels bei 3155,00 US-Dollar nur eine Frage der Zeit.