Hofheim am Taunus, 27. August 2021

Halbjahresergebnis - Langfristige Strategie und das eingeleitete Performance Programm greifen und wirken den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie und den extremen Preisschwankungen an den Rohstoffmärkten erfolgreich entgegen

Die Deufol-Gruppe schließt das erste Halbjahr 2021 in einem herausfordernden Umfeld besser als erwartet ab. Die eingeschlagene Strategie und das zur Jahreswende aufgestellte Performance Programm mildern die negativen Auswirkungen des wirtschaftlichen Umfeldes und bilden die Basis für das erwartete Wachstum der Zukunft. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist im ersten Halbjahr von der Corona-Krise gekennzeichnet. Ergänzend hierzu hat sich die Lage an den für die Deufol-Gruppe maßgeblichen Rohstoffmärkten verschlechtert. Unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Umfeldes liegen die Halbjahreszahlen über unseren Erwartungen und wir sind optimistisch, im 2. Halbjahr den Deckungsbeitrag deutlich zu steigern, zumal Einmaleffekte des ersten Halbjahres in Höhe von 1 Mio. € das Ergebnis der zweiten Jahreshälfte nicht mehr belasten werden. Die Deufol-Gruppe hält weiterhin an der im Jahr 2019 begonnenen strategischen Neuausrichtung fest, die eine Fokussierung auf die vier Kernbereiche beinhaltet: (1) Verpackung & Logistik, (2) Produktion und Vertrieb von Verpackungsmitteln, (3) IT-Lösungen für Logistikprozesse sowie (4) Infrastruktur-Lösungen. Im Zuge dieser Neustrukturierung hat die Deufol-Gruppe mit dem Erwerb des Wallmann-Terminals im Hamburger Hafen zu Beginn des Jahres 2021 ihre Dienstleistungstiefe weiter deutlich erhöht. Mit dem neuen Standort und der sich dadurch ergebenden verbesserten Verzahnung der Logistikketten direkt mit den Seeschiffen verfügt Deufol über ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen und europäischen Exportwirtschaft des Maschinen- und Anlagenbaus. Vor allem für das erste Halbjahr 2021 ergeben sich durch die Akquisition allerdings Einmalaufwendungen und Sondereffekte, die das Ergebnis einmalig belasten. Im Vorjahr konnte Deufol zudem einen außerordentlichen Ertrag aus dem Verkauf einer Immobilie in Höhe von 3,8 Mio. € erwirtschaften. Bereinigt um die Sondereffekte in beiden Jahren hat sich somit das operative Ergebnis ungeachtet der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen positiv entwickelt.