Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Zurückhaltung vor der Rede von Fed-Chef Powell Der Dax hat am Freitag zum Handelsauftakt moderat nachgegeben. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf die US-Notenbank und das online abgehaltene Zentralbank-Symposium an diesem Nachmittag, das normalerweise in Jackson Hole (Wyoming) …