Gesco AG: Sehr günstige Bewertung

Trotz Materialengpässen überzeugte nach Darstellung von SMC-Research die Gesco AG in Q2 mit sehr guten Zahlen. Angesichts eines hohen Auftragseingangs und in Erwartung weiterer Zukäufe rechnet SMC-Analyst Holger Steffen mit weiterem dynamischen Wachstum und bleibt bei seinem Urteil „Buy“.

Laut SMC-Research habe Gesco sehr überzeugende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der Aufschwung habe gegenüber den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres noch einmal an Fahrt gewonnen. Auch die Materialengpässe, mit denen die Industrie derzeit in verschiedenen Bereichen zu kämpfen habe, haben das Unternehmen nicht ausbremsen können. In Relation zur Gesamtleistung habe die Gruppe von Q1 auf Q2 die Materialaufwandsquote sogar senken können – eine starke Leistung im aktuellen Umfeld, so das Researchhaus.