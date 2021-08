Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DAX tendiert weiterhin seitwärts Der 50er-EMA ist eine wichtige mittelfristige Unterstützungslinie, an der in den vergangenen Monaten immer wieder Abwärtskorrekturen ausgelaufen sind. Auch am Vortag bildete sich im Bereich des 50er-EMA eine bullishe Tageskerze mit einem langen …