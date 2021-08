DGAP-News: PAYBIS LTD / Schlagwort(e): Sonstiges PAYBIS LTD: Die zehn Größten Kryptowährungen im Jahr 2021 27.08.2021 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Seit Jahren hält der Hype um Kryptowährungen nun schon an und ein Ende ist nicht in Sicht. Immer mehr Menschen mochten Bitcoin kaufen oder eine der anderen großen Kryptos. Eine wahre Goldgräberstimmung hat sich um die unterschiedlichsten Coins gebildet. Die einen hoffen, ihre Investments zu vervielfachen, während andere die dezentrale und anonyme Natur der virtuellen Währung schätzen. Die Frage nach der größten Währung ist etwas redundant, da den meisten klar ist, dass der Bitcoin Kurs und die Bitcoin Marktkapitalisierung am höchsten sind. Doch auf welchem Platz landet zum Beispiel Ethereum oder die Bitcoin Parodie Dogecoin. Im Folgenden werden die zehn größten Kryptos aufgelistet, dabei wird die Marktkapitalisierung als Messgröße genutzt.

Platz 10: Uniswap (UNI)

Mit einer Marktkapitalisierung von 17,3 Milliarden US-Dollar kommt die virtuelle Währung von Hayden Adams auf Platz zehn. Uniswap wurde im Jahr 2018 gegründet und das der Währung zugrunde liegende Konzept hat sich zu einem der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte der Finanzwelt entwickelt. Hier wird auf Decentralized Finance gesetzt, als einem Netz von Anwendungen das ohne Banken oder Börsen auskommt.

Platz 9: Polkadot (DOT)

Dank einer Marktkapitalisierung von 20,5 Milliarden US-Dollar schafft es Polkadot auf Platz neun. Die 2017 gegründete Währung setzt auf die weit verbreite Blockchain Technologie. Doch bei Polkadot werden mehrere verschiedene Blockchains miteinander verbunden, die dann zusammen als Netzwerk untereinander kommunizieren können. In der Finanzwelt gelten Kryptowährungen als die Technologie der Zukunft, da durch diese Bürokratie und Gebühren reduziert werden bzw. sogar komplett wegfallen.