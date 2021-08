DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG weiter widerstandsfähig gegen COVID-19-Pandemie

DEAG weiter widerstandsfähig gegen COVID-19-Pandemie

- EBITDA im ersten Halbjahr 2021 bei 9,0 Mio. Euro / Umsatz bei 7,4 Mio. Euro

- Für Fortsetzung des Wachstumskurses nach Ende der Pandemie und Erschließung neuer Märkte gut aufgestellt

- Re-Start im Veranstaltungsbereich beginnt / 2022 dann Normalisierung mit aussichtsreichen Perspektiven der DEAG

Berlin, 27. August 2021 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 ihr Ergebnis trotz des pandemiebedingten Umsatzeinbruchs gesteigert. Die Umsatzerlöse beliefen sich in den ersten sechs Monaten auf 7,4 Mio. Euro. In der Vorjahresperiode, die nur teilweise von der COVID-19-Pandemie betroffen war, lagen die Umsatzerlöse bei 31,7 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) drehte im ersten Halbjahr auf 9,0 Mio. Euro, nach -0,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Zurückzuführen ist die Ergebnissteigerung auf den vollumfänglichen Versicherungsschutz der DEAG sowie Zahlungen aus pandemiebezogenen Förderprogrammen, die die DEAG in ihren Kernmärkten erhalten hat. Darüber hinaus konnten im Rahmen des enormen Kostensenkungsprogramms im Konzern die Kosten im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau um ein Drittel gesenkt werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im Berichtszeitraum bei 5,0 Mio. Euro (Vj. -4,2 Mio. Euro) und das Konzernergebnis nach Steuern bei 1,3 Mio. Euro (Vj. -5,9 Mio. Euro).

Mit einer zunehmenden Normalisierung der Geschäftstätigkeit in Deutschland und der Schweiz rechnet die DEAG im vierten Quartal 2021. In vollem Gange sind bereits die Vorbereitungen für das Erfolgsformat Christmas Garden. In der Saison 2021/2022 sollen die Christmas Garden auf 16 Standorte ausgeweitet werden. Neu hinzukommen wird unter anderem der Christmas Garden in Paris, der erste in Frankreich. Die DEAG verzeichnet bereits eine sehr gute Nachfrage nach Tickets für die Christmas Garden und rechnet für die 16 Standorte mit insgesamt über 1 Mio. Besuchern. In Großbritannien rechnet die DEAG bereits im laufenden dritten Quartal mit einer zunehmenden Normalisierung der Geschäftstätigkeit. Dort finden bereits wieder Konzerte mit voller Kapazitätsauslastung statt. Im August hat die DEAG in der Londoner "The O2 Arena" zwei Konzerte mit der Kultband Gorillaz veranstaltet. Es waren die ersten Konzerte in der Veranstaltungsstätte seit 17 Monaten. Für das Geschäftsjahr 2021, das die DEAG aufgrund der Pandemie weiterhin als Übergangsjahr betrachtet, erwartet die Gesellschaft deutliche Steigerungen bei Umsatz und operativem EBITDA im Vergleich zum Vorjahr.