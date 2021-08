Deutschland In dieser Handelswoche schafft es der DAX nicht, sein kürzlich erreichtes Allzeithoch bei über 16.000 Punkten anzulaufen - stattdessen legte der Leitindex sogar den Rückwärtsgang ein und beendet die Handelswoche mit einem leichten Minus. Aktuell scheinen die Anleger dem Index nicht mehr zuzutrauen. Als einziger deutscher Wert mit über 1.000 Preisfeststellungen setzte sich die BASF-Aktie in dieser Handelswoche an die Spitze der meistgehandelten Aktien auf dem Stuttgarter Börsenparkett. Zwar verliert die BASF auf Wochensicht rund 2%; BASF-Vorstand Heinz zeigt sich in einem aktuellen Interview aber optimistisch ob der anlaufenden Konjunktur-Programme in den USA und kündigt an: „Wir werden dreifach profitieren, weil wir die Infrastruktur hier nutzen, weil es die Wirtschaft insgesamt und damit auch den Konsum ankurbelt und weil wir als Zulieferer dabei sind. Bereits im ersten Halbjahr konnten die deutschen Chemie-Konzerne rund um BASF und Covestro in den USA starke Zuwächse verzeichnen. Auch die Automobilwerte Volkswagen und Daimler werden in diesen Tagen rege gehandelt. Beide Unternehmen haben noch immer mit Lieferengpässen im Bereich der Halbleiter zu kämpfen und schickten Mitarbeiter daher in einigen Werken in Kurzarbeit. Auch die Auto-Aktien können sich in dieser Woche nicht aus dem leichten Abwärtstrend des Gesamtmarktes befreien und notieren auf Wochensicht leicht im Minus.

International

Während der DAX mit fallenden Kursen zu kämpfen hat, erreichte der S&P 500 in dieser Woche bei gut 4.500 Punkten ein neues Allzeithoch. Die Angst vor etwaigen Tapering-Maßnahmen scheint die Anleger nicht weiter zu beunruhigen. So konnte die Wall Street die zwischenzeitlichen Kursverluste der letzten Woche schnell wieder wettmachen. Während die Berichtssaison hinter uns liegt, könnten in der kommenden Woche aber neue Wirtschafts- und Beschäftigungsdaten für Bewegung an den Märkten sorgen. So legt am Mittwoch beispielsweise der Personaldienstleiter ADP aktuelle Beschäftigungszahlen vor. Gut begonnen hat die Handelswoche auch für die Impfstoff-Hersteller BioNTech und Pfizer. Wie am Montag bekannt wurde, erhält der Impfstoff in den USA eine vollständige Zulassung. Bisher verfügten alle Hersteller lediglich über Notfallzulassungen. Doch auch hierzulande konnte BioNTech gute Nachrichten von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) verkünden: Einer Produktionserweiterung am BioNTech-Werk in Marburg wurde zugestimmt. Damit steigen die Kapazitäten auf 410 Millionen Impfdosen. BioNTech-Papiere legen auf Wochensicht über 2% zu. Deutliche Kursverluste verzeichnete in den letzten Wochen hingegen die Aktie des weltweit führenden Luxuskonglomerats LVMH. Für die nach Marktkapitalisierung größte europäische Firma ging es vom Hoch bei über 710 Euro rund 100 Euro bergab. Grund für die Unruhe im Luxus-Sektor sind steigende Corona-Fallzahlen in Asien, dem wichtigsten Absatzmarkt der Branche. In dieser Woche konnten sich die Papiere von LVMH, Kering, Hermès und Co. aber wieder etwas stabilisieren. Anleger nutzten die niedrigeren Kurse womöglich zum Einstieg.

Spezialeinblick

In diesen Tagen richten sich die Blicke vieler Gamer auf die weltweit größte Gaming-Messe Gamescom in Köln. Alles, was die Branche an Neuem zu bieten hat, wird der Öffentlichkeit aber nicht wie gewohnt auf dem Messegelände zur Schau gestellt, sondern ausschließlich digital über Live-Streams. Besonders im Fokus der Gamer steht aktuell das Thema Streaming - denn viele wollen nicht nur selbst spielen, sondern den Profi-Gamern beim „Zocken“ zuschauen. Für Aufsehen in der Gaming-Welt sorgt aktuell auch China, wo die kommunistische Volkspartei stark gegen das - wie sie es nennt „geistige Opium“ vorgeht. So sollen ab sofort alle unter 18-Jährige im Land maximal eine (an Werktagen) bzw. zwei Stunden (am Wochenende) „daddeln“ dürfen. Das sorgte vor allem bei der größten Gaming-Aktie des Landes, Tencent, für heftige Kursverluste. Doch was bietet der Markt insgesamt für Investoren? Wir haben einen Blick auf den Gaming-Markt geworfen und herausgefunden, welche Aktien bei unseren Anlegern die beliebtesten sind.

