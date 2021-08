Arco Vara AS changes the location of the head office Nachrichtenquelle: globenewswire | 27.08.2021, 10:49 | 1 | 0 | 0 27.08.2021, 10:49 | From today, the head office of Arco Vara AS is located in Tallinn at Maakri Str 30, 11th floor. In relation to that, from 27 August 2021, the legal address of Arco Vara AS is Maakri Str 30, 10145 Tallinn.

Tiina Malm CFO Arco Vara AS

+372 614 4630

tiina.malm@arcovara.com



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer