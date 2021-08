Kann die MorphoSys-Aktie ihre Erholung in den nächsten Wochen auf 55 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Die im MDAX und TecDAX gelistete MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003) befindet sich bereits seit mehr als einem Jahr in einem massiven Sinkflug. Notierte die Aktie noch im Juli 2020 im Bereich von 120 Euro, so wurde sie am 17.8.21 zeitweise bei 43,28 Euro gehandelt. Seit damals konnte sich der Aktienkurs allerdings wieder deutlich nach oben hin absetzen und erreichte am 25.8.21 sogar einen Tageshöchststand von 50,36 Euro.

Falls die Aktie nach den positiven Nachrichten, dass nach Kanada nun auch die Europäische Kommission eine bedingte Zulassung des Krebsmedikaments Tafasitamab veröffentlicht hat, ihre Aufwärtsbewegung auf 55 Euro (dort notierte die Aktie zuletzt am 23.7.21) fortsetzt, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.