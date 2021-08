Eyemaxx Real Estate AG : Eyemaxx und acre gewinnen Iconic Award für WAYV

Eyemaxx und acre gewinnen Iconic Award für WAYV

Aschaffenburg, 27. August 2021 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94, "Eyemaxx") und die Agentur für Immobilienmarketing active consult real estate (acre) werden für das Bürohochaus WAYV Riverside Office Tower in Offenbach bei Frankfurt am Main mit dem ICONIC AWARDS 2021: Innovative Architecture ausgezeichnet. Der Preis wurde in der Kategorie Communication und der Disziplin Corporate Design mit dem Label "Selection" für den Markenauftritt von WAYV verliehen. Das innovative Bürohochhaus mit Landmark-Charakter auf der Insel am Hafen Offenbach wird über eine vermietbare Fläche von rd. 13.700 Quadratmetern verfügen und soll im 1. Quartal 2024 fertiggestellt sein.

Der neue Office-Tower WAYV, entworfen vom renommierten Architekturbüro Meixner Schlüter Wendt, bildet künftig den östlichen Auftakt in das lebendige Hafenquartier Offenbach. Als langjährig erfahrener Projektentwickler setzt die Eyemaxx Real Estate Group damit ein weiteres attraktives Gewerbeprojekt in Deutschland um. acre entwickelte den Namen, die Marke sowie die Brandstory und rollte den gesamten Markenauftritt aus. blackolive vermarktet das Neubauprojekt auf der Hafeninsel und flankierte den Prozess.

"Mit seiner charakteristischen Gebäudeform, seiner zentralen Lage zwischen Hafenplatz und Mainufer, bester digitaler Infrastruktur und individuell gestaltbaren Büroflächen gehört WAYV zur Zukunftsgeneration von Hochhäusern. In der Markenentwicklung und im Markenauftritt sollten sich die individuelle Architektursprache, die Flächenqualitäten und die einzigartige Lage des Towers widerspiegeln. Dies ist hervorragend gelungen", so Kurt Rusam, COO Eyemaxx Real Estate Group.

Die Arbeit überzeugte auch die unabhängige und sachverständige Jury der ICONIC AWARDS: Innovative Architecture. Sie setzt sich zusammen aus Vertreter*innen der Bereiche Architektur, Innenarchitektur, Design und Markenkommunikation.