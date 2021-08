Hamburg (ots) - Auch im Wohnsegment ist E-Commerce längst etabliert. Doch geht

es um Polstermöbel, wollen viele Verbraucher auf eine persönliche Beratung und

die obligatorische Sitzprobe auf der Couch oder dem Sessel nicht verzichten. Ob

der Fachhandel nach monatelangen Beschränkungen für die Rückkehr der Kunden gut

gerüstet ist, zeigt die Servicestudie des Deutschen Instituts für

Service-Qualität. Das DISQ hat sieben Fachmarkt-Ketten für Polstermöbel

getestet.



Professionelle und kompetente Beratungen





Die Branche beweist mit 78,6 Punkten eine gute Kundenorientierung. Vier Anbietererzielen das Qualitätsurteil "sehr gut", zwei weitere sind gut und nur einUnternehmen kommt über ein befriedigendes Ergebnis nicht hinaus.Ein entscheidender Pluspunkt für das Branchenergebnis sind die häufig sehrkompetenten Beratungen. Die freundlichen und motivierten Mitarbeiter überzeugenmit ihrem Fachwissen und inhaltlich verständlichen sowie strukturiertenAntworten. Verbesserungspotenzial zeigt das Personal allerdings noch in dergezielten Erfragung des Kundenbedarfs, was ein wichtiger Faktor für dieIndividualität der Beratung darstellt.Großes Angebot, ansprechendes EinkaufsumfeldOb hinsichtlich verschiedener Hersteller bzw. Marken, Materialien oderPolsterungen - die getesteten Fachmärkte verfügen insgesamt über eine sehr großeAngebotsvielfalt. Und das in einem angenehmen Ambiente: Ansprechend gestalteteund saubere Filialräumlichkeiten sind fast ein Markenzeichen derPolstermöbelspezialisten. Eine weitere Servicestärke zeigt sich bei denangebotenen Zusatzservices. Als - teils sogar kostenfreie - Extras bieten diemeisten Filialen beispielsweise die Lieferung und Montage sowie die Entsorgungalter Polstermöbel an.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "DiePolstermöbelspezialisten erreichen ein ausgesprochen hohes Servicelevel. Nachlangen Monaten der Einschränkungen ist dies sicherlich ein guter Weg, um dieKundenerwartungen zu erfüllen und damit die Konsumbereitschaft zu fördern."Die servicestärksten PolstermöbelspezialistenTestsieger ist Uni Polster mit dem Qualitätsurteil "sehr gut". DieFilial-Mitarbeiter gehen aktiv auf die Kunden zu und beantworten Fragen fachlichausnahmslos korrekt und vollständig. Auch Produktwünsche der Kunden erfragen siedetailliert und stimmen ihre Beratung passgenau darauf ab. Dabei sind sie sehrfreundlich und reagieren auch bei Beschwerden professionell. Kurze Wartezeitensowie viele kundenorientierte Zusatzservices runden das sehr positive Gesamtbildab.Den zweiten Rang belegt Polster Aktuell (Qualitätsurteil: "sehr gut"). Die