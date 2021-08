Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Terroranschlag auf Flughafen Kabul: USA verließen sich auf Kontrollen der Taliban Mehrere Explosionen in Kabul: Bei einem Terroranschlag am Flughafen werden 75 Menschen getötet und mehr als 140 verletzt – unter den Toten auch 13 US-Soldaten. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums sprengten sich zwei Selbstmordattentäter in …