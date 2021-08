DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Halbjahresbericht

Original-Research von EQUI.TS GmbH (27.08.2021) Viscom AG Empfehlung: Kaufen



27.08.2021 / 11:13

EQUI.TS GmbH (27.08.2021) bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - auf dem Weg nach oben





Viscom auf dem Weg nach oben - H1/21 bestätigt die Trendwende - sehr dynamische Ordertätigkeit - gestresste Lieferketten im Fokus



Der Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2021 hat die Trendwende bestätigt und mit dem ausgesprochen erfreulichen Q2/21 u.E. eine sehr solide Basis für den weiteren Geschäftsverlauf gelegt. Die betrieblichen Frühindikatoren - insbesondere der rekordhohe Ordereingang in Q2/21 - deuten ein Wachstumspotential im H2/21 an. Das Konjunkturrisiko ist allerdings jüngst gestiegen (Stichwort: Lieferketten). Die Planbarkeit des Geschäftsverlaufs im H2/21 ist somit herausfordernder geworden, was nicht zuletzt auch auf die Umsatzlegung und damit die Guidance Auswirkungen hat. In diesem Zusammenhang ist der sehr komfortable Orderbestand ein Pluspunkt. Die 21er Guidance wurde bestätigt.



Die Ordergenerierung sowie die Ergebnisentwicklung (EBIT) in Q2/21 bekräftigen u.E. die erreichte Trendwende (Q2/21-Auftragseingang /-EBIT: € 24,8 Mio. (Vj: € 9,4 Mio.) bzw. € 0,71 Mio. (Vj: € -1,4 Mio.). Die betrieblichen Aufwendungen in der Halbjahressicht profitierten u.a. auch von den implementierten Strukturmaßnahmen und blieben auf Vorjahresniveau. Die H1/21-EBIT-Marge drehte folglich ins Positive (+1,5 %; Vj. -13,1 %). Das H1/21er EPS erreichte € 0,04 (H1/20: € -0,45).

Der Zielkurs bleibt unverändert. So gesehen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung, zumal die Vergleichsunternehmen höher bewertet werden.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.equits.com/research-reports







Kontakt:

Thomas J. Schießle



EQUI.TS GmbH

Am Schieferstein 3

60435 Frankfurt am Main

Germany



T: +49 (0) 69 95 45 43 60



