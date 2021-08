Turbon AG - Zahlen des ersten Halbjahres 2021 und Ausblick

Im ersten Halbjahr 2021 ist der Turbon-Konzern trotz pandemiebedingter Beeinträchtigungen des operativen Geschäfts in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im Segment Turbon Electric haben wir unseren Kurs des profitablen Wachstums fortgesetzt. Im Segment Turbon Printing sind die Verluste mittlerweile nicht nur gestoppt, sondern auch dieser Bereich ist wieder profitabel, auch wenn diese Entwicklung in den Zahlen des ersten Halbjahres nur teilweise zum Ausdruck kommt. Die Nachfrage nach wiederaufbereiteten Lasertonerkartuschen und Dienstleistungen rund um Drucker (Managed Print Services) war im 1. Halbjahr weiterhin durch die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ergriffenen Maßnahmen, wie etwa das verordnete Arbeiten von zu Hause und Schließung der Betriebe von Kunden unserer Kunden (etwa Hotels), stark verringert. Das Geschäft unserer Tochtergesellschaft Interactive Printer Solutions FZCO, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, ist hingegen im Vergleich des ersten Halbjahres 2021 mit dem ersten Halbjahr des ersten Halbjahres 2020 deutlich (ca. 17 %) gewachsen. Gründe für das Wachstum liegen in intensivierten Vertriebsbemühungen und dem Rückzug eines Wettbewerbers aus der Region.

Der konsolidierte Umsatz des ersten Halbjahres 2021 betrug 22,8 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 21,5 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im ersten Halbjahr bei 2,3 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: minus 0,9 Millionen) und beinhaltet Einmaleffekte aus den Verkäufen der nicht mehr für das operative Geschäft genutzten Immobilien in Thailand und Hattingen (unbebaute Teilfläche).

Im ersten Halbjahr 2021 haben wir die Auseinandersetzung mit der englischen Aufsichtsbehörde "The Pensions Regulator" und dem "Trustee" des Pensions Schemes unserer Tochtergesellschaft Keytec (GB) Limited durch Abschluss einer Vereinbarung beigelegt. Die angekündigten Verkäufe nicht mehr für operative Zwecke benötigter Immobilien an den Standorten in Thailand und Hattingen (unbebaute Teilfläche) haben wir vollzogen, was sich in Einmalerträgen in Höhe von insgesamt 2 Millionen Euro im Gesamtergebnis und insbesondere im Ergebnis des Segments Holding und Sonstige niederschlägt.