Nachhaltige Kapitalanlagen erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit. Smart Investor stellt vier zu diesem Megatrend passende internationale Aktien vor.

Nachhaltige Kapitalanlagen sind „in“, sogar „mega-in“, um ­genau zu sein. Ablesen lässt sich das etwa an den Kapitalflüssen: So verzeich­neten ESG-Aktienfonds im ersten Halbjahr Nettozuflüsse von 166 Mrd. USD; ein Plus von 150%. Das heißt, Anleger stecken inzwischen drei von zehn neu in Aktienfonds investierte Dollar in ESG-Fonds – und damit drei Mal so viel wie noch vor drei ­Jahren.

Das rege Anlegerinteresse schlägt sich längst auch in den Bewertungen nieder. So weisen laut Bank of America Aktien von Unter­nehmen mit ESG-Noten im oberen Quintil einen Bewertungsaufschlag von 25% gegenüber jenen im unteren Quintil auf. Laut dem US-Institut entspricht das dem Fünfjahresdurchschnitt, wobei der Aufschlag im ersten Quartal 2020 in der Spitze sogar schon einmal 55% betrug.

Deutliche Bewertungsprämie

ESG-Aktien haben somit ihren Preis. In gewisser Weise ist dies zwar eine Bürde. Bis auf Weiteres dürfte sich daran aber wenig ändern, denn das Akronym ESG steht für Environmental, Social und Governance. Die drei Buchstaben repräsentieren folglich mit Umwelt, Sozialem und guter Unternehmensführung die drei Verantwortungsbereiche von Nachhaltigkeit. Diese ­Leitgedanken entsprechen insofern dem Zeitgeist und bekommen aus Gesellschaft und Politik reichlich Rückenwind. Den Profiteuren hilft das beim Geschäftemachen, während Vertreter, die nicht zur ESG-Gesinnung passen, Nachteile haben. Das geht ­teilweise so weit, dass Fonds in negativ betroffene Branchen und Aktien per Statuten nicht mehr investieren dürfen. Infolgedessen ­können ESG-Investments sogar für jene Anleger sinnvoll sein, für die das Thema Nachhaltigkeit keine Herzensangelegenheit ist.

Bei unserer Suche nach passenden Kaufkandidaten auf internationaler Bühne fassen wir die Qualifikationskriterien nicht allzu streng: Uns reicht es bereits, wenn ein Unternehmen in Sachen ESG besser dasteht als der Branchenschnitt. Schließlich wollen wir keine Moralapostel spielen, sondern sind zufrieden, wenn Favo­riten Nachhaltigkeitsanstrengungen und somit einen guten ESG-Willen zeigen.

Roche bei ESG-Fonds sehr beliebt

Die Pharmabranche beispielsweise hat auch zahlreiche Kritiker. Preistreiberei und Lobbyismus lauten zwei der Vorwürfe. Ohne Medikamente geht es allerdings auch nicht, wie gerade die Pandemie zeigt. Kritik erfährt auch immer wieder einmal die Roche ­Holding. Doch beim ESG-Scoring-Modell der österreichischen Erste Bank, das den Kategoriescore eines Unternehmens zum globa­len Sektor­durchschnitt in Relation setzt, fällt das Urteil für einen der weltgrößten Pharmakonzerne positiv aus. Der Score pro Kategorie (E, S und G) bewegt sich jeweils in einer Spanne von +20% über dem Sektormittelwert.

Die ESG-Analyse-Spezialisten von Sustainalytics bezeichnen das Management der ESG-Risiken durch Roche als stark. Zudem führen sie das Unternehmen beim ESG-Risk-Rating immerhin auf Platz 44 unter 899 bewerteten Pharmabranchenvertretern. Laut Bank of America halten 34% der ESG-Fonds Positionen, womit der Titel zu den beliebtesten europäischen Werten zählt. Zuletzt hat sich dieses Engagement gelohnt, denn der Kurs ist dynamisch auf neue Rekorde vorgerückt. Damit spricht hier auch die Charttechnik dank eines intakten Aufwärtstrends für ein Investment.

Beliebt macht den Titel u.a. die Dividendenpolitik: Denn mit 34 jährlichen Ausschüttungserhöhungen in Folge gilt Roche als Divi­dendenaristokrat – ein Status, den man ab 25 Anhe­bungen erhält. Gehen die Analystenschätzungen auf, ist auch die Bewertung vertretbar, ergibt sich doch auf Basis der Prognosen für 204 ein moderates KGV von gut elf.

ESG-Risiken bei Linde vernachlässigbar

Beim erwähnten ESG-Scoring-Modell der Erste Bank steht mit Linde der nächste Mitfavorit gar nicht so hervorragend da. Das Abschneiden in puncto Unternehmensführung ist zwar im Branchenvergleich überdurchschnittlich, dafür aber in den Bereichen Umwelt und Soziales nur Mittelwert.

Trotzdem hat dieser ehemals deutsche und nun in Irland ­ansässige Konzern, der gemessen an Marktanteil und Umsatz als ­weltgrößtes Industriegasunternehmen gilt, unter den bei ESG-Fonds beliebtes­ten Aktien aus dem STOXX 600 momentan immerhin Platz 27 inne. Interesse weckt dabei vermutlich vor allem das wachsende Engagement im als sehr zukunftsträchtig geltenden Wasserstoffbereich. Hier beherrscht Linde die gesamte Lieferkette.

Ein Aktienkurs auf Höhenflug führt zu einem überzeugenden Chartbild. Einher gehen die jüngsten Kursgewinne mit einer acht Quartale in Folge gesteigerten operativen Marge, wobei die Deutsche Bank hier noch weiteres Aufwärtspotenzial sieht. Die Bewertung ist zwar durchaus anspruchsvoll, doch das ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Industriegasemarkt ein von drei Konzernen beherrschtes Oligopol ist. Die Bewer­tung stützt außerdem ein defensives Gewinnprofil. Beim ESG-Risk-Rating von Sustainalytics rangiert Linde auf Platz 2 unter 443 Chemieunternehmen und damit vor den Konkurrenten Air Products & Chemicals (3.) und AIR LIQUIDE (4.).

Qualcomm mit klaren ESG-Zielen bis 2025

In den USA sind wir bei Qualcomm hängen geblieben. Dieses Un­ternehmen produziert und vermarktet digitale Kommunikationslösungen und vergibt Lizenzen zur Nutzung seiner ­Technologien. Außerdem entwickelt man laut DZ Bank Chips für Automotive-­Lösungen, den vernetzten Haushalt und das Internet der Dinge. Ein weiteres Standbein sind Hochfrequenzschaltungen.

Die Gesellschaft hat in diesem Jahr eine Reihe von Maßnahmen zu einer verbesserten Unternehmensverantwortung bis zum Jahr 2025 angekündigt. Die neuen Ziele umfassen Faktoren wie Umweltverträglichkeit, Vielfalt und Integration, Lieferkettenmanagement und der MINT-Bildung. Im letztgenannten Fall will man 1,5 Millionen Schüler und Lehrer weltweit durch Initiativen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik inspirieren. Sustainalytics sieht Qualcomm beim ESG-Risk-Rating im Halbleitersegment auf Platz 21 unter 253 Firmen und damit in einer günstigen Position.

Der Kurs ist von 1992 bis 2021 von 0,41 auf 164,78 USD ­gestiegen. Langfristig hat sich der Titel somit als Performancebringer entpuppt. Ein intakter Aufwärtstrend spricht dafür, dass dies vorerst so bleibt. Luft nach oben lassen auch die Ergebnisaussichten, sofern die Analystenschätzungen stimmen. Diese gehen von 2019/20 (30.9.) bis 2022/23 beim Gewinn je Aktie von einem Anstieg von 4,58 USD auf 8,93 USD aus. Auf letztgenannter ­Basis ergibt sich ein geschätztes KGV von unter 16, was für den US-Techsektor relativ niedrig ist.

[...]

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf smartinvestor.de