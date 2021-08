CA Immo: Nettogewinn fast vervierfacht

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis aufgrund geringerer Aufwendungen als im Vorjahr deutlich um 27 Prozent auf 115 Mio. Euro gesteigert In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei die Mieteinnahme um 1,5 Prozent auf knapp 120 Mio. Euro geklettert. Der FFO I habe leicht um 0,5 Prozent auf 69,5 Mio. Euro zugelegt. Der FFO II wiederum, der auch das Ergebnis der Trading-Aktivitäten berücksichtige, sei sogar deutlich um 12 Prozent auf knapp 72 Mio. Euro vorangekommen. Der Nettogewinn habe sich laut SRC wegen der guten Cash Earnings, der guten Performance im Vermietungsgeschäft und durch das positive Bewertungsergebnis von 45 Mio. Euro im Vorjahr auf über 171 Mio. Euro fast vervierfacht. Demnach sei die Prognose zur Gewinnrechnung für das laufende Jahr von dem Analysten nach oben angepasst worden. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 42,00 Euro (zuvor: 41,00 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.08.2021, 11:30 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 26.08.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/fileadmin/CA_Immo_26August2021.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



Rating: Kauf

Analyst: Stefan Scharff

Kursziel: 42,00