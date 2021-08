FRANKFURT (dpa-AFX) - Es ist ein kleiner Silberstreif am Horizont für die in diesem Jahr besonders leidgeprüften Anleger von Morphosys : Das Biotech-Unternehmen erhielt in der Europäischen Union die bedingte Zulassung für das Blutkrebsmedikament Tafasitamab (Minjuvi) in Kombination mit dem Mittel Lenalidomid bei einer speziellen Krebsproblematik.

Die am Donnerstag nach Börsenschluss veröffentlichte Nachricht hatte die Aktien von Morphosys im frühen Handel um rund vier Prozent in die Höhe schnellen lassen. Bis zum späten Vormittag schmolzen die Gewinne dann auf zuletzt ein Prozent ab, womit sich die Papiere aber immer noch in der MDax-Spitzengruppe befanden. Der Index der mittelgroßen Werte bewegte sich derweil kaum vom Fleck.