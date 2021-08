BVB – was für ein Elfmeter

In Dortmund und Leipzig konnte die Stimmung am Donnerstag nicht unterschiedlicher sein. In der Champions-League erwischt Leipzig Man City und PSG. Damit trifft man auf Messi und vielleicht auch Ronaldo, der nach Manchester wechseln könnte. Und Dortmund? Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul – das ist lösbar. Damit steht die Tür ins Achtelfinale offen und damit auch die Aussicht auf hohe Einnahmen. Die Aktie reagierte am Donnerstag gar nicht. Wir sind auf diesen Umstand aufmerksam geworden und haben unseren Abonnenten noch am Abend die Aktie mit einem Turbo-Bull empfohlen und den Schein auf die HOTLIST genommen. Der BVB zieht am Freitag um 4 Prozent an. Wir bleiben dabei!